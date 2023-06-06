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«Мешков Брест» и «Пермские медведи» играют вничью после первого тайма матча SEHA – Gazprom League

Команды забили друг другу по 18 голов.
06 июня 2023 20:43
автор: Сергей Иванов

В эти минуты в концертно-спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге проходит Финал четырех SEHA – Gazprom Leaguе.

Отметим, что во втором полуфинале играют между собой «Пермские медведи» и «Мешков Брест» из Беларуси. После первого тайма команды играют вничью – 18:18.

Добавим, что в первом полуфинале «Чеховские медведи» потерпели поражение от команды «СКА-Минск» со счетом 32:34.

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источник: «Советский спорт»
«Мешков Брест» и «Пермские медведи» играют вничью после первого тайма матча SEHA – Gazprom League
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