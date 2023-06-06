«Мешков Брест» и «Пермские медведи» играют вничью после первого тайма матча SEHA – Gazprom League

В эти минуты в концертно-спортивном комплексе «Арена» в Санкт-Петербурге проходит Финал четырех SEHA – Gazprom Leaguе.

Отметим, что во втором полуфинале играют между собой «Пермские медведи» и «Мешков Брест» из Беларуси. После первого тайма команды играют вничью – 18:18.

Добавим, что в первом полуфинале «Чеховские медведи» потерпели поражение от команды «СКА-Минск» со счетом 32:34.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.