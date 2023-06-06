«Мешков Брест» победил «Пермских медведей» и стал вторым финалистом SEHA – Gazprom Leaguе

Гандболисты клуба «Мешков Брест» одержали победу над «Пермскими медведями» в полуфинале SEHA – Gazprom Leaguе.

Отметим, что встреча между командами, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 34:33 в пользу коллектива из Беларуси.

Таким образом, «Мешков Брест» вышел в финал турнира, где сыграет со своими соотечественниками, а именно «СКА-Минском». Ранее подопечные Игоря Папруги в первом полуфинале соревнований победили «Чеховских медведей» (34:32).

Финальный матч состоится 8 июня в 20:00 мск. Игра за третье место пройдет в тот же день, но чуть раньше – в 17:00 мск.

SEHA – Gazprom Leaguе

Полуфинал

«Пермские медведи» – «Мешков Брест» (Беларусь) – 33:34 (18:18)

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