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В финале SEHA – Gazprom Leaguе сыграют две команды из Беларуси

Российские коллективы не смогут побороться за титул.
06 июня 2023 22:13
автор: Сергей Иванов

Стали известны финалисты турнира SEHA – Gazprom Leaguе, который проходит в Санкт-Петербурге на КСК «Арене».

Отметим, что сегодня, 6 июня, были сыграны полуфинальные матчи. «Чеховские медведи» потерпели поражение от «СКА-Минска» со счетом 32:34. Затем еще один клуб из России, а именно «Пермские медведи», уступили другой команде из Беларуси – «Мешков Бресту» (33:34).

Таким образом, в финале турнире сыграют между собой «СКА-Минск» и «Мешков Брест». Их игра состоится 8 июня в 20:00 мск. Матч «Чеховских медведей» с «Пермскими медведями» за третье место пройдет в тот же день, но начнется в 17:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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