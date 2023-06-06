В финале SEHA – Gazprom Leaguе сыграют две команды из Беларуси

Стали известны финалисты турнира SEHA – Gazprom Leaguе, который проходит в Санкт-Петербурге на КСК «Арене».

Отметим, что сегодня, 6 июня, были сыграны полуфинальные матчи. «Чеховские медведи» потерпели поражение от «СКА-Минска» со счетом 32:34. Затем еще один клуб из России, а именно «Пермские медведи», уступили другой команде из Беларуси – «Мешков Бресту» (33:34).

Таким образом, в финале турнире сыграют между собой «СКА-Минск» и «Мешков Брест». Их игра состоится 8 июня в 20:00 мск. Матч «Чеховских медведей» с «Пермскими медведями» за третье место пройдет в тот же день, но начнется в 17:00 мск.