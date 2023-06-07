Вратарь «Мешков Бреста» установил личный рекорд по сейвам в полуфинале SEHA - Gazprom League

Российский вратарь «Мешков Бреста» Денис Заболотин дал комментарий после победы его команды над «Пермскими медведями» (34:33) в полуфинале SEHA - Gazprom League.

«Спасибо тем, кто смотрел две топовые игры Финала четырех. Это были очень тяжёлые игры, очень эмоциональные. Что касается моей игры сегодня, то 23 сейва за матч — это мой личный рекорд. Максимум у меня было 20 сэйвов», - приводит «Матч ТВ» слова голкипера.

«Мешков Брест» вышел в финал турнира, где сыграет со своими соотечественниками, а именно «СКА-Минском». Ранее подопечные Игоря Папруги в первом полуфинале соревнований победили «Чеховских медведей» (34:32).

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