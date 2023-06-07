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Тренер «Чеховских медведей» Максимов считает, что страны БРИКС создадут свою Олимпиаду

В это содружество входят пять государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.
07 июня 2023 08:35
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов считает, что страны БРИКС создадут свою Олимпиаду.

«Есть финансовое объединение стран - БРИКС. Я думаю, что впоследствии у стран БРИКС будет своя Олимпиада. А страны, которые занимаются газовой промышленностью, думаю, с удовольствием будут играть в гандбольном турнире SEHA - Gazprom League. К примеру, это Иран, Турция, ОАЭ, Китай», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что БРИКС - содружество пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.

К слову, российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
Тренер «Чеховских медведей» Максимов считает, что страны БРИКС создадут свою Олимпиаду
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