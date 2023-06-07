Капитан «Чеховский медведей» назвал главную причину поражения «СКА-Минску»

Капитан «Чеховских медведей» Кирилл Котов рассказал, чего его команде не хватило, чтобы пройти «СКА-Минск» (32:34) в полуфинале SEHA – Gazprom League.

«Не хватило работы в защите, не смогли без гола отстоять и убежать. Получили очень много голов в защите, поэтому такой результат. Ребята из СКА докатывали свои моменты, хорошо реализовывали их. Абсолютно точно можно сказать, что этот сезон для нас неудачный, провальный», - приводит слова гандболиста пресс-служба SEHA – Gazprom League.

Напомним, что «Чеховские медведи» также остались без золотых медалей чемпионата России, уступив в полуфинале ЦСКА.

Клуб из Чехова сыграет за третье место SEHA – Gazprom League с «Пермскими медведями». «СКА-Минск» оспорит титул с другим белорусским клубом «Мешков Брест». Обе игры пройдут 8 июня.