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Капитан «Чеховский медведей» назвал главную причину поражения «СКА-Минску»

Российский гегемон остался без титула и в SEHA – Gazprom League.
Капитан «Чеховский медведей» назвал главную причину поражения «СКА-Минску»
07 июня 2023 13:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: Советский спорт

Капитан «Чеховских медведей» Кирилл Котов рассказал, чего его команде не хватило, чтобы пройти «СКА-Минск» (32:34) в полуфинале SEHA – Gazprom League.

«Не хватило работы в защите, не смогли без гола отстоять и убежать. Получили очень много голов в защите, поэтому такой результат. Ребята из СКА докатывали свои моменты, хорошо реализовывали их. Абсолютно точно можно сказать, что этот сезон для нас неудачный, провальный», - приводит слова гандболиста пресс-служба SEHA – Gazprom League.

Напомним, что «Чеховские медведи» также остались без золотых медалей чемпионата России, уступив в полуфинале ЦСКА.

Клуб из Чехова сыграет за третье место SEHA – Gazprom League с «Пермскими медведями». «СКА-Минск» оспорит титул с другим белорусским клубом «Мешков Брест». Обе игры пройдут 8 июня.

источник: SEHA-Gazprom League
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