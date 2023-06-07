ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гандболист клуба «Мешков Брест» рассказал, за счет его команда обыграла «Пермских медведей»

Белорусская команда была сильнее в полуфинале SEHA – Gazprom League.
Гандболист клуба «Мешков Брест» рассказал, за счет его команда обыграла «Пермских медведей»
07 июня 2023 15:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: Советский спорт

Центральный белорусского клуба «Мешков Брест» Александр Подшивалов дал комментарий после победы его команды над «Пермскими медведями» (34:33) в полуфинале SEHA – Gazprom League.

«Наверное, главными факторами победы стали характер и какие-то бойцовские качества. Всё-таки уже трудно говорить о какой-то тактике в конце сезона. Конечно, есть какие-то моменты, но в конце, я думаю, решают всё именно эти 2 момента. Я рад, что мы выстояли и выиграли эту игру. Вы видели сами, что в конце были очень напряженные моменты, какие-то свистки, удаления, поэтому мы очень рады победе», - приводит пресс-служба турнира слова Подшивалова.

«Мешков Брест» вышел в финал турнира, где сыграет со своими соотечественниками, а именно «СКА-Минском». Ранее подопечные Игоря Папруги в первом полуфинале соревнований победили «Чеховских медведей» (34:32).

Финальный матч состоится 8 июня в 20:00 мск. Игра за третье место пройдет в тот же день, но чуть раньше – в 17:00 мск.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: SEHA-Gazprom League
Вратарь «Пермских медведей» назвал причину поражения клубу «Мешков Брест»
Вратарь «Пермских медведей» назвал причину поражения клубу «Мешков Брест»
Российская команда уступила белорусской в полуфинале SEHA – Gazprom League.
07.06.2023 16:03
Гандбол
автор: Максим Скороходов
Гандболист клуба «Мешков Брест» рассказал, за счет его команда обыграла «Пермских медведей»
Гандболист клуба «Мешков Брест» рассказал, за счет его команда обыграла «Пермских медведей»
Белорусская команда была сильнее в полуфинале SEHA – Gazprom League.
07.06.2023 15:38
Гандбол
автор: Максим Скороходов
Капитан «Чеховский медведей» назвал главную причину поражения «СКА-Минску»
Капитан «Чеховский медведей» назвал главную причину поражения «СКА-Минску»
Российский гегемон остался без титула и в SEHA – Gazprom League.
07.06.2023 13:24
Гандбол
автор: Максим Скороходов
Тренер «Чеховских медведей» Максимов считает, что страны БРИКС создадут свою Олимпиаду
Тренер «Чеховских медведей» Максимов считает, что страны БРИКС создадут свою Олимпиаду
В это содружество входят пять государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.
07.06.2023 08:35
Гандбол
автор: Степан Шереметьев
Вратарь «Мешков Бреста» установил личный рекорд по сейвам в полуфинале SEHA - Gazprom League
Игра голкипера позволила белорусскому клубу победить «Пермских медведей».
07.06.2023 08:29
Гандбол
автор: Максим Скороходов
В финале SEHA – Gazprom Leaguе сыграют две команды из Беларуси
Российские коллективы не смогут побороться за титул.
06.06.2023 22:13
Гандбол
автор: Сергей Иванов
«Мешков Брест» победил «Пермских медведей» и стал вторым финалистом SEHA – Gazprom Leaguе
Ранее в финал турнира вышел «СКА-Минск».
06.06.2023 21:41
Гандбол
автор: Сергей Иванов
«Мешков Брест» и «Пермские медведи» играют вничью после первого тайма матча SEHA – Gazprom League
Команды забили друг другу по 18 голов.
06.06.2023 20:43
Гандбол
автор: Сергей Иванов
Защитят ли «Пермские медведи» честь страны? Российская команда встретится с БГК «Мешков Брест»
В первом полуфинале SEHA – Gazprom League «Чеховские медведи» уступили «СКА-Минску».
06.06.2023 19:35
Гандбол
автор: Максим Скороходов
«Чеховские медведи» проиграли «СКА-Минску» в полуфинале SEHA – Gazprom Leaguе
«Чеховские медведи» проиграли «СКА-Минску» в полуфинале SEHA – Gazprom Leaguе
Финал четырех проходит в Санкт-Петербурге.
06.06.2023 18:36
Гандбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.