Гандболист клуба «Мешков Брест» рассказал, за счет его команда обыграла «Пермских медведей»

Центральный белорусского клуба «Мешков Брест» Александр Подшивалов дал комментарий после победы его команды над «Пермскими медведями» (34:33) в полуфинале SEHA – Gazprom League.

«Наверное, главными факторами победы стали характер и какие-то бойцовские качества. Всё-таки уже трудно говорить о какой-то тактике в конце сезона. Конечно, есть какие-то моменты, но в конце, я думаю, решают всё именно эти 2 момента. Я рад, что мы выстояли и выиграли эту игру. Вы видели сами, что в конце были очень напряженные моменты, какие-то свистки, удаления, поэтому мы очень рады победе», - приводит пресс-служба турнира слова Подшивалова.

«Мешков Брест» вышел в финал турнира, где сыграет со своими соотечественниками, а именно «СКА-Минском». Ранее подопечные Игоря Папруги в первом полуфинале соревнований победили «Чеховских медведей» (34:32).

Финальный матч состоится 8 июня в 20:00 мск. Игра за третье место пройдет в тот же день, но чуть раньше – в 17:00 мск.

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