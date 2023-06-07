Вратарь «Пермских медведей» назвал причину поражения клубу «Мешков Брест»

Вратарь «Пермских медведей» Андрей Дьяченко дал комментарий после поражения белорусскому клубу «Мешков Брест» (33:34) в полуфинале SEHA – Gazprom League.

«Самыми главными факторами поражения были реализация и не самая уверенная игра в защите. Очень много пропустили быстрых мячей с ближних расстояний: с линии, с края. Я думаю, в этом была самая главная наша проблема. Очень обидно, потому что проигрывать в 1 мяч всегда обидно. Если бы мы вышли в четвертый финал, это был бы для нас очень крутой сезон», - приводит пресс-служба турнира слова голкипера.

В другом полуфинале «Чеховские медведи» уступили «СКА-Минску» (32:34). Финальный матч SEHA – Gazprom League состоится 8 июня в 20:00 мск. Игра за третье место пройдет в тот же день, но чуть раньше – в 17:00 мск.

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