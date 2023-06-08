«Пермские медведи» и «Чеховские медведи» сыграют в матче за третье место SEHA – Gazprom League

В КСК «Арене» в Санкт-Петербурге пройдут медальные матчи SEHA – Gazprom League.

Первыми в зал выйдут гандболисты российских клубов: «Пермские медведи» и «Чеховские медведи» сыграют в матче за третье место.

Впервые за много лет в чемпионате России выше оказался клуб из Перми, а не из Чехова. Обе команды остановил будущий чемпион ЦСКА: «Пермские медведи» проиграли в финале, а «Чеховские медведи» - стадией ранее, затем бывший гегемон российского гандбола выиграл серию за третье место национального чемпионата.

Теперь у клубов появилась возможность выявить сильнейшего в очном матче. Матч за третье место SEHA – Gazprom League «Пермские медведи» - «Чеховские медведи» начнется 8 июня в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что финале сыграют два белорусских клуба «Мешков Брест» и «СКА-Минск».

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