Кто станет победителем SEHA – Gazprom League-2022/23? Титул разыграют «СКА-Минск» и «Мешков Брест»

В КСК «Арене» в Санкт-Петербурге пройдут медальные матчи SEHA – Gazprom League.

Сначала в игре за третье место встретятся две российские команды: «Пермские медведи» и «Чеховские медведи».

Следом начнется главный матч турнира, в котором определится обладатель титула. В финале сыграют клубы из Беларуси «СКА-Минск» и «Мешков Брест». Именно эти две команды встречались в финальной серии национального чемпионата, тогда во всех трех матчах оказался сильнее «Мешков Брест».

Шанс на реванш у «СКА-Минска» появится сегодня, 8 июня, финал SEHA – Gazprom League, в котором столичная команда сыграет против действующего чемпиона страны, начнется в 20:00 по московскому времени.

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