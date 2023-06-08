Гандболист сборной Беларуси назвал фаворита финала SEHA – Gazprom League

Правый крайний «Веспрема» и сборной Беларуси Никита Вайлупов назвал фаворита финала SEHA – Gazprom League, в котором сыграют его бывшая команда «Мешков Брест» и «СКА-Минск».

Добавим, что Финал четырех SEHA – Gazprom League проходит в Санкт-Петербурге в КСК «Арене».

«Отвлекаясь от эмоций, я бы отдал предпочтение Бресту. Для них трофей SEHA – Gazprom League – выстраданная и заслуженная история. Это может стать их первым европейским кубком в истории. Минск, конечно, тоже очень хочет! Клуб с великими традициями в последний раз добивался европейского успеха много лет назад – конечно, они хотят доказать, что достойны предшественников. И все же я думаю, у Бреста в финале будет преимущество – тем более что их болельщиков в Санкт-Петербург приехало заметно больше», - приводит пресс-служба турнира слова Вайлупова.

«СКА-Минск» в полуфинале победил «Чеховских медведей» (34:32), а «Мешков Брест» - «Пермских медведей» (34:33). Отметим, что «СКА-Минск» и «Мешков Брест» - соответственно серебряный призер и чемпион Беларуси завершившегося сезона.

Финал SEHA – Gazprom League начнется в 20:00 мск, матч за третье место - в 17:00 мск.

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