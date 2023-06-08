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«Чеховские медведи» побеждают «Пермских медведей» после первого тайма матча за третье место

Команда Владимира Максимова близка к тому, что завоевать бронзовые медали.
«Чеховские медведи» побеждают «Пермских медведей» после первого тайма матча за третье место
08 июня 2023 17:38
автор: Сергей Иванов
автор фото: «Советский спорт»

В эти минуты на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге проходит Финал четырех SEHA – Gazprom Leaguе.

Отметим, что в матче за третье место играют между собой две российские команды – «Чеховские медведи» и «Пермские медведи». После первого тайма клуб из Чехова обыгрывает своего соперника со счетом 23:10.

Самым результативным игроком встречи является линейный чеховской команды Александр Ермаков, забивший шесть голов.

Напомним, что в финале турнира «СКА-Минск» встретится с «Мешков Брестом». Начало матча – в 20:00 мск.

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источник: «Советский спорт»
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