«Чеховские медведи» завоевали бронзовые медали SEHA – Gazprom Leaguе, обыграв «Пермских медведей»

Гандболисты «Чеховских медведей» одержали победу над «Пермскими медведями» в матче за третье место турнира SEHA – Gazprom Leaguе.

Отметим, что встреча между командами, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 40:30 в пользу подопечных Владимира Максимова.

Самым результативным игроком игры стал линейный чеховской команды Александр Ермаков, отличившийся десятью забитыми мячами.

Таким образом, чеховцы стали обладателями бронзовых медалей турнира. В финальном матче сыграют между собой два белорусских клуба – «Мешков Брест» и «СКА-Минск». Игра пройдет сегодня, 8 июня, в 20:00 мск.

SEHA – Gazprom Leaguе

Матч за 3-е место

«Чеховские медведи» – «Пермские медведи» – 40:30 (23:10)