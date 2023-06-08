«Чеховские медведи» завоевали бронзовые медали SEHA – Gazprom Leaguе, обыграв «Пермских медведей»

Гандболисты «Чеховских медведей» одержали победу над «Пермскими медведями» в матче за третье место турнира SEHA – Gazprom Leaguе.
Отметим, что встреча между командами, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 40:30 в пользу подопечных Владимира Максимова.
Самым результативным игроком игры стал линейный чеховской команды Александр Ермаков, отличившийся десятью забитыми мячами.
Таким образом, чеховцы стали обладателями бронзовых медалей турнира. В финальном матче сыграют между собой два белорусских клуба – «Мешков Брест» и «СКА-Минск». Игра пройдет сегодня, 8 июня, в 20:00 мск.
SEHA – Gazprom Leaguе
Матч за 3-е место
«Чеховские медведи» – «Пермские медведи» – 40:30 (23:10)
источник: «Советский спорт»