«Мешков Брест» обыгрывает «СКА-Минск» после первого тайма финального матча SEHA – Gazprom Leaguе

В эти минуты на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге проходит финальный матч SEHA – Gazprom League, в котором играют между собой два белорусских клуба – «СКА-Минск» и «Мешков Брест».

Отметим, что после первого тайма команда из Бреста побеждает своего соперника со счетом 19:17.

В первые 30 минут встречи самым результативным игроком стал правый крайний «мешковцев» Максим Баранов, забивший шесть голов. У соперника больше всего забитых мячей на счету левого полусреднего Дмитрия Камышика (5).

Ранее определился обладатель бронзовых медалей турнира. Третье место заняли «Чеховские медведи», обыгравшие «Пермских медведей» (40:30).

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