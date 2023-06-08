«Мешков Брест» стал победителем SEHA – Gazprom League, одолев в финале «СКА-Минск»

Гандболисты «Мешков Бреста» победили «СКА-Минск» в финальном матче турнира SEHA – Gazprom League.

Отметим, что встреча между командами, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 32:31 в пользу подопечных Эдуарда Кокшарова.

В составе победившей команды самым результативным игроком стал линейный правый крайний Максим Баранов, отличившийся девятью забитыми мячами. У минчан большего всего голов забил правый полусредний Станислав Шабельников (7).

Таким образом, «Мешков Брест» впервые в своей истории стал победителем Финала четырех SEHA – Gazprom League.

Ранее определился обладатель бронзовых медалей турнира. Третье место заняли «Чеховские медведи», обыгравшие «Пермских медведей» (40:30).

SEHA – Gazprom League

Финал

«СКА-Минск» – «Мешков Брест» – 31:32 (17:19)

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