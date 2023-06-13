Российская гандболистка стала лучшим игроком женской лиги в Словении

Российская гандболистка Дарья Дмитриева стала лучшим игроком женской гандбольной лиги Словении по итогам голосования представителей клубов турнира.

Минувший сезон Дмитриева выступала в составе клуба «Крим» на правах аренды и стала чемпионкой Словении. После завершения сезона в составе «Крима» она была отозвана в ЦСКА вместе с которым она стала чемпионкой России.

Лучшим вратарем в Словении стала одноклубница Дмитриевой — бразильянка Барбара Аренхарт, а лучшим бомбардиром стала Насте Ференц из клуба «Горенье», на счету которой 175 голов в регулярном чемпионате и на стадии плей-офф.