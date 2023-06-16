Капитан сборной России перейдет в словенский «Крим»

Капитан сборной России по гандболу, игрок московского ЦСКА Дарья Дмитриева с 1 июля станет игроком словенского клуба «Крим», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора армейцев Эдуарда Акопяна.

«Контракт с Дарьей Дмитриевой по соглашению сторон истечет 30 июня 2023 года, 1 июля права на игрока перейдут «Криму», — приводит слова Акопяна ТАСС.

В минувшем сезоне Дмитриева выступала за «Крим» на правах аренды, стала в его составе чемпионкой Словении и была признана лучшим игроком сезона.