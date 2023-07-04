Россию лишили права проведения чемпионата Европы по гандболу 2026 года

Европейская федерация гандбола (EHF) объявила о переносе женского чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну. EHF будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.

Решение об этом было принято после заседания исполнительного комитета организации и проведения ряда консультаций, в том числе и с российской стороной, сообщается на сайте организации.

Россия была выбрана страной-хозяйкой европейского первенства в ноябре 2021 года на внеочередном конгрессе EHF.

Ранее российские и белорусские гандбольные сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок.