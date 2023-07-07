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Решение о переносе женского чемпионата Европы по гандболу принято с разрешения России

Турнир состоится в 2026 году, но в другой стране.
07 июля 2023 12:24
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, как принималось решение о переносе из страны женского чемпионата Европы 2026 года.

«Мы были на связи, проводили видеоконференции с руководством европейской федерации. Насколько может быть соблюдена дипломатическая корректность и толерантность, она была соблюдена. Это действительно совместное решение.

Мы не можем соблюсти технические требования по инспекции, подготовке арен, по тому, как будет организован прием болельщиков. Конкретные требования мы не можем выполнить в моменте. Тянуть с решением было нельзя. К сожалению, мы решение приняли и согласовали. В данном случае оно лишено всяческого политического контекста», - приводит «Матч ТВ» слова Шишкарева.

Европейская федерация гандбола сообщала, что решение было принято после заседания исполнительного комитета организации и проведения ряда консультаций, в том числе и с российской стороной.

Россия была выбрана страной-хозяйкой европейского первенства в ноябре 2021 года на внеочередном конгрессе EHF.

Ранее российские и белорусские гандбольные сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределённый срок.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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