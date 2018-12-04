17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения, выпав с балкона

Гандбол 04 декабря 2018 11:31 Источник: Телеграм-канал Mash Автор: Сметанникова Дарья

Гандболист Герман Тихонов погиб в Москве в свой 17 день рождения после падения с балкона на юге столицы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Вообще, у него все в жизни было неплохо: 3 года назад он стал чемпионом Москвы среди юниоров, был подающим надежды спортсменом. Случайность или парень решил свести счеты с жизнью — непонятно», - сообщает источник.

Напомним, накануне стало известно, что погиб полузащитник молодежного «Локомотива» Алексей Ломакин. Тело 18-летнего футболиста было найдено у реки на юге Москвы без следов насильственной смерти.