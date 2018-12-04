Стали известны подробности смерти 17-летнего российского гандболиста

Гандбол 04 декабря 2018 13:35 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня стало известно, что в Москве погиб юный гандболист Герман Тихонов, который выпал из балкона в день своего рождения.

Тренер юношеской гандбольной команды «Дворец» Давид Данелия прокомментировал трагедию.

«Новость стала для меня настоящим шоком, уже две ночи не могу уснуть. Он трехкратный чемпион Москвы по 2001 году рождения. Я его с восьми лет знаю, хороший, умненький мальчик. Не курил совсем, не пил. Несколько лет назад решил приостановить свою карьеру, так как перешел в математический лицей, где очень хорошо учился. Но совсем недавно, несколько месяцев назад позвонил мне, попросился обратно в команду вместе со своим другом. В воскресенье должна была быть игра…

Все случилось еще в пятницу. У него был день рождения, я позвонил, поздравил. У него был нормальный голос, жизнерадостный, ничего не предвещало беды. Герман сказал, что сестра устраивает день рождения на работе, он не дома должен был праздновать. Насколько я понял, на тот момент он как раз выходил из своей квартиры и не был пьян. Но почему-то он оказался в каком-то непонятном доме, где даже нет его знакомых, поднялся на высокий этаж и… При нем был только мобильный телефон, который разбился вдребезги. Следователи говорят, что нашли следы его обуви на парапете. О признаках насильственной смерти не говорили. Сейчас пытаются восстановить данные с мобильного. Следователи уже посмотрели камеры, сказали, что в дом он заходил один», - приводит слова тренера Sport24.ru.