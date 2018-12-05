Анна Кочетова: Хотелось бы принести извинения нашим болельщикам, всем, кто смотрел матч со Словенией

Гандбол 05 декабря 2018 01:02 Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

Разыгрывающий сборной России по гандболу Анна Кочетова прокомментировала поражение от Словении (27:29) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

- Мне бы хотелось принести извинения нашим болельщикам, всем, кто смотрел этот матч. Так играть мы просто не имеем права. Я надеюсь, что мы разберем наши ошибки и будем двигаться дальше. Самое главное проанализировать случившееся, а затем мы начнем подготовку к основному раунду чемпионата Европы, - приводит слова Кочетовой пресс-служба национальной команды.

Добавим, что российская сборная набрала четыре очка и заняла первое место в группе В. Первый матч основного раунда соревнований российские гандболистки проведут 8 декабря, где встретятся с командой, занявшей первое место в группе А. В полуфинал турнира выходят по две лучшие команды из групп I и II. Финал чемпионата Европы состоится 16 декабря.