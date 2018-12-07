Евгений Трефилов: Сербия сейчас сильна как никогда

Гандбол 07 декабря 2018 13:28 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Липкин Антон

Россия сыграет с Сербией в своем первом матче основного раунда Евро-2018.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался о соперниках команды по основному раунду Евро-2018.

– Почему вы не причисляете Сербию к фаворитам турнира? У них в составе игроки, которые не первый год выступают в Лиге чемпионов, – приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России. – Причем в клубах первой четверки Евролиги. Очень хороший состав, и я считаю, что Сербия сейчас сильна как никогда.

– Сборная России проведет два матча против скандинавских команд. Для вас это особо принципиальные противостояния?

– Почему? Я ко всем соперникам отношусь одинаково – будь то это скандинавская команда или, скажем, сборная Южной Африки, все равно. Да, в Скандинавии у меня много «друзей». Но я нормально ко всем отношусь, понимаю, что они тоже хотят победить. Иногда, правда, соперники о нас не очень хорошо отзываются, но это их право.

Напомним, сборная России вышла в основной раунд с четырьмя очками. Соперниками российской команды станут Сербия (8 декабря), Дания (10 декабря) и Швеция (12 декабря).