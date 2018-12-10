Евгений Трефилов: Датскому журналисту дали понюхать нашатырный спирт, пусть знает, что это такое

Гандбол 10 декабря 2018 15:33 Источник: Федерация гандбола Дании Автор: Липкин Антон

В понедельник Россия сыграет с Данией на Евро-2018.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о том, как относится к провокационным вопросам иностранных журналистов во время чемпионата Европы во Франции.

– Иностранная пресса подняла тему про нашатырный спирт, – приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России. – Одному из датских журналистов мы дали понюхать нашатырный спирт, пусть знает, что это такое. Пусть спрашивают, задают провокационные вопросы. Понятно, что датчане хотят вывести нас из равновесия, ведь они тоже хотят победить. Просто не надо реагировать на провокации.

– До выхода в полуфинал сборной России достаточно набрать всего одно очко.

– Ну как можно до матча специально рассчитывать на ничью? Это женский гандбол, девушки по-своему настраиваются на игры, это свой мир. Конечно, если в понедельник будет решен вопрос выхода в полуфинал чемпионата Европы, будет здорово.

Напомним, в понедельник в Нанте Россия сыграет с Данией в матче основного раунда чемпионата Европы.

Для гарантированного выхода в полуфинал с первого места российской команде необходимо как минимум сыграть вничью.