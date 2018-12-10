Трефилов: Приехали на чемпионат Европы не города смотреть, а сражаться в каждом матче

Гандбол 10 декабря 2018 23:05 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов дал комментарий после победы над командой Дании (32:21) на чемпионате Европы.

Отметим, что после этого матча россиянки гарантировали себе участие в полуфинале турнира.

"Мы приехали сюда, чтобы сражаться в каждом матче. Поэтому и стоит задача биться в каждом эпизоде и за каждый мяч, для нас нет разницы, кто будет соперником в полуфинале – все варианты будут серьезными и непростыми. Последний матч в группе? Мы приехали сюда не для того, чтобы города смотреть", – приводит слова Трефилова ТАСС.

Заключительный матч второго группового раунда сборная России проведет против команды Швеции 12 декабря. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же через два дня.