Трефилов: Приехали на чемпионат Европы не города смотреть, а сражаться в каждом матче - Советский спорт
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    • Гандбол10 декабря 2018 23:05Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Трефилов: Приехали на чемпионат Европы не города смотреть, а сражаться в каждом матче

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов дал комментарий после победы над командой Дании (32:21) на чемпионате Европы.

    Отметим, что после этого матча россиянки гарантировали себе участие в полуфинале турнира.

    "Мы приехали сюда, чтобы сражаться в каждом матче. Поэтому и стоит задача биться в каждом эпизоде и за каждый мяч, для нас нет разницы, кто будет соперником в полуфинале – все варианты будут серьезными и непростыми. Последний матч в группе? Мы приехали сюда не для того, чтобы города смотреть", – приводит слова Трефилова ТАСС.

    Заключительный матч второго группового раунда сборная России проведет против команды Швеции 12 декабря. Полуфинал с участием сборной России состоится 14 декабря в Париже, финал пройдет там же через два дня.

    #чемпионат европы по гандболу среди женщин#трефилов евгений#женская сборная россии по гандболу
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