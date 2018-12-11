Анна Вяхирева: Удивлены, что победили датчанок с такой разницей в счете

Женская сборная России по гандболу впервые за десять лет вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит во Франции.
Российские гандболистки обыграли команду Дании со счетом 32:21 в основном раунде ЧЕ и досрочно вышли в полуфинал.
Победу над Данией прокомментировала полусредняя команды Анна Вяхирева.
«Честно говоря, я удивлена, что мы победили датчанок с такой разницей в счете. Думали, что матч будет сложнее. Наверное, это потому, что мы как следует настроились и просто не дали датчанкам войти в игру и поймать свой ритм.
Второй матч за два дня стал экстрамотивацией для нашей сборной. Мы знали, что будет тяжело, и поэтому выкладывались еще больше. Но лучше играть, чем сидеть без матчей пять дней. Без игр очень сложно. Но для нас все сложилось хорошо, слава богу, мы побеждаем», - цитирует Вяхиреву «Р-Спорт».
12 декабря команда Евгения Трефилова сыграет заключительный матч группового этапа со сборной Швеции.