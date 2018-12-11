Анна Вяхирева: Удивлены, что победили датчанок с такой разницей в счете - Советский спорт
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    • Гандбол11 декабря 2018 06:54Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Анна Вяхирева: Удивлены, что победили датчанок с такой разницей в счете

    Женская сборная России по гандболу впервые за десять лет вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит во Франции.

    Российские гандболистки обыграли команду Дании со счетом 32:21 в основном раунде ЧЕ и досрочно вышли в полуфинал.

    Победу над Данией прокомментировала полусредняя команды Анна Вяхирева.

    «Честно говоря, я удивлена, что мы победили датчанок с такой разницей в счете. Думали, что матч будет сложнее. Наверное, это потому, что мы как следует настроились и просто не дали датчанкам войти в игру и поймать свой ритм.

    Второй матч за два дня стал экстрамотивацией для нашей сборной. Мы знали, что будет тяжело, и поэтому выкладывались еще больше. Но лучше играть, чем сидеть без матчей пять дней. Без игр очень сложно. Но для нас все сложилось хорошо, слава богу, мы побеждаем», - цитирует Вяхиреву «Р-Спорт».

    12 декабря команда Евгения Трефилова сыграет заключительный матч группового этапа со сборной Швеции.

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