Евгений Трефилов: С кем лучше сыграть в полуфинале? Таких предпочтений нет

Гандбол 11 декабря 2018 07:43 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Сметанникова Дарья

Женская сборная России по гандболу обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата Европы.

Накануне россиянки разгромили команду Дании (32:21) и досрочно вышли в полуфинал спустя 10 лет.

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов поделился ожиданиями от полуфинала, а также рассказал, с кем лучше сыграть на этой стадии турнира.

«Таких предпочтений нет. В параллельной группе все соперники равны. Сборная Нидерландов сейчас на подьеме, ведь у них все игроки выступают в хороших европейских клубах. У нас же только «Ростов-Дон» проявляет себя в Лиге чемпионов, остальные клубы другого уровня. Что голландки, что румынки хороши, разницы, с кем играть, нет. Поймите, на чемпионате Европы по определению не бывает слабых команд. Нам надо будет выходить на площадку, стараться, убиваться, бороться за каждый матч», - цитирует Трефилова пресс-служба Федерации гандбола России.

12 декабря россиянки проведут матч группы с Швецией, который уже ничего не будет решать.

«Пока никаких планов нет. В первой половине завтрашнего дня предоставлю девушкам свободное время. Кто хочет, может посмотреть Нант. А дальше будет видно», - ответил Трефилов на вопрос, собирается ли он попробовать в матче молодых игроков.