Анна Сень: Выдохнем только после финала

Гандбол 12 декабря 2018 12:15 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в полуфинал Евро-2018.

Левая полусредняя сборной России по гандболу Анна Сень прокомментировала досрочный выход команды в полуфинал чемпионата Европы во Франции.

В понедельник российская команда разгромила Данию (32:21) и за тур до окончания основного раунда обеспечила себе первое место в группе I.

– Выдыхать пока нельзя, впереди еще два важных матча, – сказала Сень в интервью «Р-Спорт». – Хотя есть еще матч со шведками, и (главный тренер сборной России) Евгений Васильевич Трефилов скажет нам играть на максимуме и победить, чтобы не сбавлять оборотов. Я полностью поддерживаю его. Выдохнем мы только после финала. Надеюсь, мы будем играть в нем.

– Сборная России «вынесла» датчанок с разницей в 11 мячей. Что стало решающим в такой победе?

– Мы отстояли в защите большое количество атак. У датчанок очень сильная задняя линия, и в этом матче нам очень помогла Аня Седойкина. Она отстояла в воротах божественно! Мы, блокирующие, договаривались, что будем закрывать один угол, а Седойкина будет стоять в другом.

В заключительном матче основного раунда 12 декабря Россия сыграет в Нанте со Швецией, которая сохраняет теоретические шансы на второе место.

Полуфиналы запланированы в Париже на 14 декабря, матч за третье место и финал – на 16 декабря.