Анна Сень: Выдохнем только после финала

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в полуфинал Евро-2018.
Левая полусредняя сборной России по гандболу Анна Сень прокомментировала досрочный выход команды в полуфинал чемпионата Европы во Франции.
В понедельник российская команда разгромила Данию (32:21) и за тур до окончания основного раунда обеспечила себе первое место в группе I.
– Выдыхать пока нельзя, впереди еще два важных матча, – сказала Сень в интервью «Р-Спорт». – Хотя есть еще матч со шведками, и (главный тренер сборной России) Евгений Васильевич Трефилов скажет нам играть на максимуме и победить, чтобы не сбавлять оборотов. Я полностью поддерживаю его. Выдохнем мы только после финала. Надеюсь, мы будем играть в нем.
– Сборная России «вынесла» датчанок с разницей в 11 мячей. Что стало решающим в такой победе?
– Мы отстояли в защите большое количество атак. У датчанок очень сильная задняя линия, и в этом матче нам очень помогла Аня Седойкина. Она отстояла в воротах божественно! Мы, блокирующие, договаривались, что будем закрывать один угол, а Седойкина будет стоять в другом.
В заключительном матче основного раунда 12 декабря Россия сыграет в Нанте со Швецией, которая сохраняет теоретические шансы на второе место.
Полуфиналы запланированы в Париже на 14 декабря, матч за третье место и финал – на 16 декабря.