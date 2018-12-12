Анна Сень: Выдохнем только после финала - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Юношеская лига УЕФА
    6-й тур
    1-й тайм
    Шахтёр U19
    Лион U19
    0
    0
  • Юношеская лига УЕФА
    6-й тур
    начало в 14:00
    Виктория Пльзень U19
    Рома U19
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    Барыс
    0
    0
  • Юношеская лига УЕФА
    6-й тур
    начало в 15:00
    Валенсия U19
    Манчестер Юнайтед U19
    0
    0
    • Гандбол12 декабря 2018 12:15Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Анна Сень: Выдохнем только после финала

    Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в полуфинал Евро-2018.

    Левая полусредняя сборной России по гандболу Анна Сень прокомментировала досрочный выход команды в полуфинал чемпионата Европы во Франции.

    В понедельник российская команда разгромила Данию (32:21) и за тур до окончания основного раунда обеспечила себе первое место в группе I.

    – Выдыхать пока нельзя, впереди еще два важных матча, – сказала Сень в интервью «Р-Спорт». – Хотя есть еще матч со шведками, и (главный тренер сборной России) Евгений Васильевич Трефилов скажет нам играть на максимуме и победить, чтобы не сбавлять оборотов. Я полностью поддерживаю его. Выдохнем мы только после финала. Надеюсь, мы будем играть в нем.

    – Сборная России «вынесла» датчанок с разницей в 11 мячей. Что стало решающим в такой победе?
    – Мы отстояли в защите большое количество атак. У датчанок очень сильная задняя линия, и в этом матче нам очень помогла Аня Седойкина. Она отстояла в воротах божественно! Мы, блокирующие, договаривались, что будем закрывать один угол, а Седойкина будет стоять в другом.

    В заключительном матче основного раунда 12 декабря Россия сыграет в Нанте со Швецией, которая сохраняет теоретические шансы на второе место.

    Полуфиналы запланированы в Париже на 14 декабря, матч за третье место и финал – на 16 декабря.

    #чемпионат европы по гандболу среди женщин#женская сборная россии по гандболу#женская сборная дании по гандболу#женская сборная швеции по гандболу#сень анна#трефилов евгений#седойкина анна
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта