Российские гандболистки проиграли команде Швеции на чемпионате Европы

Гандбол 12 декабря 2018 21:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Женская сборная России уже гарантировала себе выход в полуфинал чемпионата Европы.

Российские гандболистки проиграли команде Швеции в заключительном туре группового этапа – 30:39 (17:18, 13:21). Шведки сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Самым результативным игроком в матче в составе сборной России стала Дарья Самохина, которая забила шесть мячей, в активе Анны Вяхиревой – пять мячей.

Отметим, что тренерский штаб сборной России во втором тайме экспериментировал с составом, дав поиграть почти всем гандболисткам.

Напомним, сборная России гарантировала себе выход в полуфинал чемпионат Европы два дня назад, обыграв команду Дании.