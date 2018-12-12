Российские гандболистки проиграли команде Швеции на чемпионате Европы - Советский спорт
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    • Гандбол12 декабря 2018 21:45Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Российские гандболистки проиграли команде Швеции на чемпионате Европы

    Женская сборная России уже гарантировала себе выход в полуфинал чемпионата Европы.

    Российские гандболистки проиграли команде Швеции в заключительном туре группового этапа – 30:39 (17:18, 13:21). Шведки сохраняют шансы на выход в плей-офф.

    Самым результативным игроком в матче в составе сборной России стала Дарья Самохина, которая забила шесть мячей, в активе Анны Вяхиревой – пять мячей.

    Отметим, что тренерский штаб сборной России во втором тайме экспериментировал с составом, дав поиграть почти всем гандболисткам.

    Напомним, сборная России гарантировала себе выход в полуфинал чемпионат Европы два дня назад, обыграв команду Дании.

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