Анна Вяхирева: У Румынии будет экстрамотивации из-за отсутствия Нягу - Советский спорт
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Гандбол14 декабря 2018 13:48Источник: Федерация гандбола России (ФГР)Автор: Липкин Антон

Анна Вяхирева: У Румынии будет экстрамотивации из-за отсутствия Нягу

Россия и Румыния сыграют в полуфинале Евро-2018.

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева перед полуфиналом чемпионата Европы с Румынией высказалась об отсутствии в составе соперника Кристины Няги.

«Чтобы одержать победу над Румынией, нам нужно показать свою лучшую игру, – сказала 23-летняя Вяхирева, слова которой приводит официальный сайт Федерации гандбола России. – Можно говорить, что команды хорошо знают друг друга, но у соперников не сыграет Кристина Нягу, и это совсем другая ситуация.

Мы знали, что это главная ударная сила румынской команды, основное внимание всегда было сосредоточено на ней, возможно, против нее даже персонально оборонялись. Что будет сейчас? Думаю, что у сборной Румынии в связи с потерей лидера будет экстрамотивация. Значит, они будут биться еще сильнее».

Напомним, матч Россия – Румыния пройдет 14 декабря в Париже. Начало – 19:30 (мск).

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