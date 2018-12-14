Мария Сидорова: Российские гандболистки очень мотивированы на победу в финале чемпионата Европы - Советский спорт
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    • Гандбол14 декабря 2018 22:44Источник: ТАСС

    Мария Сидорова: Российские гандболистки очень мотивированы на победу в финале чемпионата Европы

    Начальник женской сборной России по гандболу, серебряный призер Олимпиады в Пекине, двукратная чемпионка мира Мария Сидорова рассказала, что национальная команда невероятно мотивирована на победу в финале чемпионата Европы 2018 года.

    - Девочки в команде ни разу не становились чемпионками Европы, они невероятно мотивированы на победу. У нас сплоченный коллектив, сильная команда, вернулись Аня Седойкина, Майя Петрова, Полина Кузнецова, залечившие травмы, все в строю. Сегодня в первом тайме было тяжело, но после перерыва настроились, проделали работу над ошибками, тренерский штаб нашел нужные слова - девочки завелись, играли уверенно, собрались в защите, играли с высоким выходом, сплотились, поняли, что отступать некуда, только вперед, только победа, - приводит слова Сидоровой ТАСС.

    Напомним, что ранее российская команда переиграла в полуфинале команду Румынии со счетом 28:22. Соперник сборной России по финалу определится в матче между сборными Франции и Голландии.

    #женская сборная россии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин
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