Мария Сидорова: Российские гандболистки очень мотивированы на победу в финале чемпионата Европы

Гандбол 14 декабря 2018 22:44 Источник: ТАСС

Начальник женской сборной России по гандболу, серебряный призер Олимпиады в Пекине, двукратная чемпионка мира Мария Сидорова рассказала, что национальная команда невероятно мотивирована на победу в финале чемпионата Европы 2018 года.

- Девочки в команде ни разу не становились чемпионками Европы, они невероятно мотивированы на победу. У нас сплоченный коллектив, сильная команда, вернулись Аня Седойкина, Майя Петрова, Полина Кузнецова, залечившие травмы, все в строю. Сегодня в первом тайме было тяжело, но после перерыва настроились, проделали работу над ошибками, тренерский штаб нашел нужные слова - девочки завелись, играли уверенно, собрались в защите, играли с высоким выходом, сплотились, поняли, что отступать некуда, только вперед, только победа, - приводит слова Сидоровой ТАСС.

Напомним, что ранее российская команда переиграла в полуфинале команду Румынии со счетом 28:22. Соперник сборной России по финалу определится в матче между сборными Франции и Голландии.