Анна Сень: В первом тайме не смогли перекрыть игроков Румынии, атаковавших с дальней дистанции

Гандбол 15 декабря 2018 01:05 Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

Левый полусредний сборной России по гандболу Анна Сень прокомментировала победу команды в полуфинале чемпионата Европы над сборной Румынии (28:22).

– В первом тайме мы не смогли перекрыть игроков, атаковавших с дальней дистанции. Можно сказать, недооценили их. Возможно, расслабились после того, как узнали, что не сыграет Кристина Нягу. Но и другие румынки хорошо бросают. Евгений Васильевич Трефилов менял вратарей, но это не помогало. Во втором тайме мы перестроили игру в защите, стали больше блокировать соперниц. Очень рада, что это у нас получилось, - приводит слова Сень пресс-служба ФГР.

Напомним, что в финале турнира российская сборная сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет 16 декабря в Париже.