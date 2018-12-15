Анна Сень: В первом тайме не смогли перекрыть игроков Румынии, атаковавших с дальней дистанции - Советский спорт
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    • Гандбол15 декабря 2018 01:05Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

    Анна Сень: В первом тайме не смогли перекрыть игроков Румынии, атаковавших с дальней дистанции

    Левый полусредний сборной России по гандболу Анна Сень прокомментировала победу команды в полуфинале чемпионата Европы над сборной Румынии (28:22).

    – В первом тайме мы не смогли перекрыть игроков, атаковавших с дальней дистанции. Можно сказать, недооценили их. Возможно, расслабились после того, как узнали, что не сыграет Кристина Нягу. Но и другие румынки хорошо бросают. Евгений Васильевич Трефилов менял вратарей, но это не помогало. Во втором тайме мы перестроили игру в защите, стали больше блокировать соперниц. Очень рада, что это у нас получилось, - приводит слова Сень пресс-служба ФГР.

    Напомним, что в финале турнира российская сборная сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет 16 декабря в Париже.

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