Голландия впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата Европы по гандболу

Гандбол 16 декабря 2018 18:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

В матче за третье место «оранжевые» победили Румынию.

Женская сборная Голландии по гандболу стала бронзовым призером чемпионата Европы во Франции.

В матче за третье место Голландия нанесла в Париже поражение Румынии (24:20).

Самой результативной у победителей стала подруга бывшего футболиста сборной Голландии Рафаэля ван дер Варта – Эставана Полман, на счету которой семь голов.

Таким образом, Голландия впервые в своей истории завоевала бронзу чемпионата Европы, во второй раз подряд войдя в тройку призеров. На Евро-2016 в Швеции «оранжевые» дошли до финала, где проиграли Норвегии.

Румыния остановилась в шаге от бронзы во второй раз. В 2000 году на домашнем турнира команда проиграла в матче за третье место России.

Отметим, что обе команды гарантировали себе путевку на чемпионат мира, который пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии.

Также в воскресенье в финале чемпионата Европы сыграют Россия и Франция. Начало матча – 19:30 (мск).

Париж (Франция)

Чемпионат Европы

Женщины

Матч за 3-е место

Румыния – Голландия – 20:24 (8:15)