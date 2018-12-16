Голландия впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата Европы по гандболу

В матче за третье место «оранжевые» победили Румынию.
Женская сборная Голландии по гандболу стала бронзовым призером чемпионата Европы во Франции.
В матче за третье место Голландия нанесла в Париже поражение Румынии (24:20).
Самой результативной у победителей стала подруга бывшего футболиста сборной Голландии Рафаэля ван дер Варта – Эставана Полман, на счету которой семь голов.
Таким образом, Голландия впервые в своей истории завоевала бронзу чемпионата Европы, во второй раз подряд войдя в тройку призеров. На Евро-2016 в Швеции «оранжевые» дошли до финала, где проиграли Норвегии.
Румыния остановилась в шаге от бронзы во второй раз. В 2000 году на домашнем турнира команда проиграла в матче за третье место России.
Отметим, что обе команды гарантировали себе путевку на чемпионат мира, который пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии.
Также в воскресенье в финале чемпионата Европы сыграют Россия и Франция. Начало матча – 19:30 (мск).
Париж (Франция)
Чемпионат Европы
Женщины
Матч за 3-е место
Румыния – Голландия – 20:24 (8:15)