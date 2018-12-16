Россия проиграла Франции и стала серебряным призером чемпионата Европы по гандболу - Советский спорт
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    • Гандбол16 декабря 2018 21:05Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    Россия проиграла Франции и стала серебряным призером чемпионата Европы по гандболу

    После 12-летнего перерыва Россия заняла второе место на Евро.

    Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером чемпионата Европы по Франции.

    В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24).

    Сборная России лидировала в счете лишь три раза – 1:0, 6:5 и 7:6, большую часть матча оставшись в роли догоняющих.

    В начале второго тайма Франция увеличила разницу до трех очков и сохранила ее до финальной сирены.

    Самой результативной в составе сборной России стала Анна Вяхирева, которая была признана лучшим игроком матча. На ее счету семь голов.

    Напомним, ранее в воскресенье стало известно, что 23-летняя российская гандболистка названа самым ценным игроком турнира.

    Таким образом, Россия во второй раз в истории завоевала серебро чемпионата Европы, повторив результат турнира 2006 года в Швеции.

    Франция после трех бронзовых медалей (2002, 2006, 2016) впервые в истории выиграла золото.

    Добавим, что сборная Франции также является действующим чемпионом мира.

    Напомним, в матче за третье место Голландия нанесла поражение Румынии (24:20).

    Париж (Франция)
    Чемпионат Европы
    Женщины
    Финал

    Россия – Франция – 21:24 (12:13)

    Россия: Седойкина, Трусова; Кузнецова (2), Кочетова, Дмитриева (5), Сень (3), Вяхирева (7), Судакова, Самохина (1), Макеева (1), Малашенко, Манагарова (1), Скоробогатченко, Петрова (1), Фролова, Снопова.

    #чемпионат европы по гандболу среди женщин#женская сборная россии по гандболу#женская сборная франции по гандболу
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