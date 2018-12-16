Павел Колобков: Команда Трефилова достойно сражалась, упрекнуть спортсменок и тренерский штаб не в чем

Гандбол 16 декабря 2018 22:03 Источник: «Советский спорт»

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков – о поражении женской сборной России от команды Франции (21:24) в финале чемпионата Европы по гандболу.

– Команда Евгения Васильевича Трефилова прекрасно провела весь турнир и достойно сражалась в финале. Да, «золото» взять не получилось, но упрекнуть спортсменок и тренерский штаб не в чем.

Поздравляю нашу женскую сборную с серебряной наградой и желаю им в будущем только побед, – заявил Колобков.

Напомним, сборная России во второй раз в истории завоевала серебро чемпионата Европы, повторив результат турнира 2006 года в Швеции. Франция после трех бронзовых медалей (2002, 2006, 2016) впервые в истории выиграла золото.