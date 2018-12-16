Елена Дмитриева: Судьи не подпускали сборную России к Франции ближе, чем на два мяча

Гандбол 16 декабря 2018 23:23 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Россия стала серебряным призером Евро-2018.

Двукратная чемпионка мира Елена Дмитриева высказался о судействе финального матча чемпионата Европы между Россией и Францией (21:24) в Париже.

«Серебро – это тоже награда, к этому не все могут прийти, – приводит «Р-Спорт» слова Дмитриевой. – Конечно, девочки были настроены только на победу. Но, видимо, где-то свыше за нас все решили.

Кто именно? Без комментариев. Судейство было неоднозначным, спорные моменты были. Судьи просто ближе, чем на два мяча, не подпускали сборную России. Как только разница в один мяч – сразу какая-то ситуация не в нашу пользу».

Напомним, сборная России во второй раз в истории завоевала серебро чемпионата Европы, повторив результат турнира 2006 года в Швеции.