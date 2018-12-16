Анна Вяхирева: Для меня не существует никакого места кроме первого - Советский спорт
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    • Гандбол16 декабря 2018 23:32Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Анна Вяхирева: Для меня не существует никакого места кроме первого

    Россия проиграла Франции в финале Евро-2018.

    Правый полусредний сборной России Анна Вяхирева прокомментировала поражение от Франции (21:24) в финале чемпионата Европы по гандболу в Париже.

    «Лично для меня не существует никакого места кроме первого, – приводит слова Вяхиревой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Переезды и усталость? Мы все в одинаковых условиях. Эти факторы на всех влияют одинаково. Естественно было сложно играть при чужих стенах, но мы понимали, что так и будет. Нет никаких оправданий. Удаление Пино завело француженок? Возможно, так и есть. Их завело это 100 процентов».

    Напомним, Вяхирева забила семь голов в матче и была признана его лучшим игроком.

    Ранее ее выбрали самым ценным игроком всего турнира.

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