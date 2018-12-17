Евгений Трефилов: В финале судили некачественно, но предвзятости никакой не было - Советский спорт
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    • Гандбол17 декабря 2018 23:25Источник: ТАСС

    Евгений Трефилов: В финале судили некачественно, но предвзятости никакой не было

    Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов оценил судейство в финале чемпионата Европы по гандболу.

    - Последний штрих подпортил ситуацию, был не в тему, хотелось бы занять более высокое место, но, к сожалению, вторая половина игры совершенно не удалась.

    Не забывайте, что Франция играла у себя дома, хозяйские свистки неизбежны. Я к судьям претензий не имею, возможно, они судили некачественно, но предвзятости никакой не было, - приводит слова Трефилова ТАСС.

    Напомним, что женская сборная России по гандболу стала серебряным призером чемпионата Европы по Франции. В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24).

    #трефилов евгений#женская сборная россии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин#женская сборная франции по гандболу
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