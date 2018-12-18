Евгений Трефилов: Если рассуждать, что мы сделали все что могли, то тогда не надо было приезжать на этот чемпионат - Советский спорт
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    • Гандбол18 декабря 2018 00:18Источник: «Известия»

    Евгений Трефилов: Если рассуждать, что мы сделали все что могли, то тогда не надо было приезжать на этот чемпионат

    Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов заявил, что разочарован вторым местом на чемпионата Европы по гандболу.

    - Максимум - это потолок, первое место. Мы заняли второе, и если рассуждать, что мы сделали все что могли, то тогда не надо было приезжать на этот чемпионат. Если бы мы лучше сыграли в атаке в финале, то был бы совсем другой результат. Но много мячей выбросили в никуда, только во втором тайме трижды подарили мяч голкиперу соперников. У нас нет задней линии, некому бросить по воротам. Тяжело рассчитывать на победу, когда атака работает не так, как хотелось бы. Я разочарован, - цитируют Трефилова «Известия».

    Напомним, что сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы во Франции. В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24).

    #трефилов евгений#женская сборная россии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин
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