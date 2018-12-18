Евгений Трефилов: Если рассуждать, что мы сделали все что могли, то тогда не надо было приезжать на этот чемпионат

Гандбол 18 декабря 2018 00:18 Источник: «Известия»

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов заявил, что разочарован вторым местом на чемпионата Европы по гандболу.

- Максимум - это потолок, первое место. Мы заняли второе, и если рассуждать, что мы сделали все что могли, то тогда не надо было приезжать на этот чемпионат. Если бы мы лучше сыграли в атаке в финале, то был бы совсем другой результат. Но много мячей выбросили в никуда, только во втором тайме трижды подарили мяч голкиперу соперников. У нас нет задней линии, некому бросить по воротам. Тяжело рассчитывать на победу, когда атака работает не так, как хотелось бы. Я разочарован, - цитируют Трефилова «Известия».

Напомним, что сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы во Франции. В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24).