Лев Воронин: Трефилов максималист и всегда хочет выигрывать турниры - Советский спорт
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    • Гандбол18 декабря 2018 00:42Источник: «Известия»

    Лев Воронин: Трефилов максималист и всегда хочет выигрывать турниры

    Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин - о выступлении женской сборной России на чемпионата Европы по Франции.

    - Мне понятно, почему Евгений Васильевич расстроен. Он максималист и всегда хочет выигрывать турниры. Думаю, что пройдет немного времени, страсти остынут и мы все поймем, что второе место - отличный результат. Мы не доходили до финала Евро с 2006 года, завоевали две важные прямые лицензии. Поэтому девушки заслужили похвалу за свою игру и целеустремленность. Также уверен, что у Трефилова еще будет шанс выиграть чемпионат Европы, - передают слова Воронина «Известия».

    Напомним, что сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы во Франции. В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24).

    #женская сборная россии по гандболу#чемпионат европы по гандболу среди женщин#воронин лев#трефилов евгений
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