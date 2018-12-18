Лев Воронин: Трефилов максималист и всегда хочет выигрывать турниры

Гандбол 18 декабря 2018 00:42 Источник: «Известия»

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин - о выступлении женской сборной России на чемпионата Европы по Франции.

- Мне понятно, почему Евгений Васильевич расстроен. Он максималист и всегда хочет выигрывать турниры. Думаю, что пройдет немного времени, страсти остынут и мы все поймем, что второе место - отличный результат. Мы не доходили до финала Евро с 2006 года, завоевали две важные прямые лицензии. Поэтому девушки заслужили похвалу за свою игру и целеустремленность. Также уверен, что у Трефилова еще будет шанс выиграть чемпионат Европы, - передают слова Воронина «Известия».

Напомним, что сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы во Франции. В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24).