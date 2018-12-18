Мария Сидорова: Вяхирева заслужила приз лучшему игроку чемпионата Европы - Советский спорт
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    • Гандбол18 декабря 2018 01:08Источник: «Известия»

    Мария Сидорова: Вяхирева заслужила приз лучшему игроку чемпионата Европы

    Начальник женской сборной России по гандболу, серебряный призер Олимпиады в Пекине, двукратная чемпионка мира Мария Сидорова считает, что Анна Вяхирева была заслуженно признана самым ценным игроком чемпионата Европы.

    - Анна заслужила приз лучшему игроку турнира, хоть мы и уступили в финале. Она внесла очень большой вклад во все победы нашей сборной, показала лидерские качества, была очень стабильна. При этом ей всего 23 года. Она способна еще прибавить, впереди у нее будет много крупных турниров, - цитируют Сидорову «Известия».

    Напомним, что правая полусредняя сборной России, забросившая в восьми матчах турнира 43 мяча, была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.

    #женская сборная россии по гандболу#сидорова мария#вяхирева анна#чемпионат европы по гандболу среди женщин
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