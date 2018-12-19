Анна Сень: В финале чемпионата Европы было допущено много ошибок в обороне

Гандбол 19 декабря 2018 12:58 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Женская сборная России по гандболу проиграла в финале чемпионата Европы команде Франции.

Левая полусредняя сборной России Анна Сень прокомментировала игру команды в финале чемпионата Европы.

«В финале было допущено много ошибок в обороне, мы не справились с теми соперницами, к которым готовились. Много моментов не забили, голкипер сборной Франции стал лучшим вратарем, но и мы допустили много ошибок в реализации своих моментов.

На нас благотворно сказался пятидневный перерыв, мы без труда обыграли Сербию и Данию. Но то, что чемпионат длился целых три недели, для меня немножко непривычно. Все пять дней перерыва мы тренировались», - приводит слова Сень «Матч ТВ».