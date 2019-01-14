Сборная России сыграла вничью с Германией на чемпионате мира по гандболу

Гандбол 14 января 2019 21:45 Источник: «Советский спорт»

Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Германии (22:22) в третьем матче группового этапа чемпионата мира.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России сыграла вничью с сербами (30:30), а втором обыграла объединенную команду Кореи (34:27). Таким образом, набрав четыре очка в трех встречах, россияне занимают третье место в группе А.

В следующем матче чемпионата мира подопечные Эдуарда Кокшарова во вторник, 15 января, сыграют против сборной Бразилии.

Гандбол

Чемпионат мира

Берлин (Германия)

Мужчины

Группа А

3-й тур

Россия – Германия – 22:22 (10:12).