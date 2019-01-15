Российские гандболисты не смогли обыграть бразильцев на чемпионате мира

В Германии и Дании продолжается чемпионат мира по гандболу среди мужских команд.
В четвертом туре группового этапа мужская сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 23:25.
Ранее сборная России провела на чемпионате мира три матча: сыграла вничью с командами Сербии (30:30) и Германии (22:22) и обыграла объединенную команду Кореи (34:27).
По сумме четырех матчей россияне набрали всего четыре очка, опережая за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей бразильцев. Напомним, что по три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.
В заключительном туре группового этапа команда Эдуарда Кокшарова сыграет со сборной Франции 16 января.
Гандбол
Чемпионат мира
Берлин (Германия)
Мужчины
Группа А
4-й тур
Россия – Бразилия – 23:25 (10:15)
Положение в группе: Франция – 6 очков (3 игры), Германия – 5 (3), Россия – 4 (4), Бразилия – 4 (4), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (3).