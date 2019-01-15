Сергей Шишкарев: Российские гандболисты вручили себе билет на войну

Гандбол 15 января 2019 19:49 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Бразилии (23:25) в четвертом туре группового этапа чемпионата мира.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал итог матча. Для выхода в плей-офф россиянам надо 17 января выигрывать у действующих чемпионов мира – французов.

«У нас не получалась реализация своих моментов. Если бы Сергей Марк Косоротов забил в предпоследней атаке, все могло быть по-другому. Я хочу поддержать нашу сборную и поблагодарить за игру. У нас замечательная команда, их не за что критиковать. В матче с бразильцами удача была не на нашей стороне. Ничего критичного не произошло. Мы, как всегда, вручили себе билет на войну, а война будет послезавтра в матче с Францией. Шансы на выход из группы есть, побеждай Францию и вперед. Мы не хуже французов», - цитирует Шишкарева «Р-Спорт».

По сумме четырех матчей россияне набрали всего четыре очка, опережая за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей бразильцев. Напомним, что по три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.