Гандболист Дибиров может пропустить матч с Францией из-за дисквалификации

Гандбол 15 января 2019 22:05 Источник: ТАСС

Гандболист сборной России Тимур Дибиров, вероятно, будет дисквалифицирован на заключительный матч первого группового этапа чемпионата мира с командой Франции.

Напомним, что во вторник, 15 января, сборная России уступила команде Бразилии (23:25) в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира. Дибиров на 54-й минуте получил красную карточку за толчок вратаря.

- Ему грозит дисквалификация на матч с французами, потому что это прямая красная карточка. Наверняка судейская бригада напишет рапорт, и я думаю, что следующий матч Тимур пропустит. Никто не знает, что случилось на самом деле, вратарь прыгал и по касательной его задел ногой. Думаю, любой мужчина, если поставит себя на его место, среагировал бы.

Мы понимаем, что это повлекло за собой двухминутное удаление, но не вправе его осуждать, я не увидел в его ответной реакции красной карточки. Две минуты - да, но надо смотреть, из-за чего это произошло, обоюдное удаление было бы более справедливым решением. В этой ситуации подавать протест - бесполезный ход, поверьте, - рассказал ТАСС генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Встреча заключительного тура группового этапа между сборными России и Франции состоится 17 января и начнется в 20:30 по московскому времени.