Олег Грамс: Российские гандболисты будут играть с Францией на победу

Вратарь сборной России по гандболу Олег Грамс поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа с командой Франции на чемпионате мира.
Для выхода во второй групповой раунд российским гандболистам, у которых в активе также четыре балла, необходимо обыгрывать действующих чемпионов мира французов и рассчитывать на то, что бразильцы не одержат победу объединенную команду Кореи.
«Сложно сказать, в чем причина поражения от бразильцев. Мы хорошо готовились, но, думаю, что сказалась усталость после игры с Германией. У нас все- таки не такая большая скамейка, но по тактике, самоотдаче, подготовке мы сделали все, что могли.
Конечно, пока есть хоть какой-то шанс, нужно верить в него. Мы рассчитываем на это, готовимся к Франции, мы будем стараться в игре с ними независимо от игры бразильцев с корейцами, будем играть на победу и стараться показать все, на что мы способны», - цитирует Грамса ТАСС.
Матч Россия – Франция состоится сегодня, 17 января, в 22:30 мск. Бразилия и Корея сыграют в этот же день в 17:30 мск.