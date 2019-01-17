Олег Грамс: Российские гандболисты будут играть с Францией на победу - Советский спорт
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Гандбол17 января 2019 16:10Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Олег Грамс: Российские гандболисты будут играть с Францией на победу

Вратарь сборной России по гандболу Олег Грамс поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа с командой Франции на чемпионате мира.

Для выхода во второй групповой раунд российским гандболистам, у которых в активе также четыре балла, необходимо обыгрывать действующих чемпионов мира французов и рассчитывать на то, что бразильцы не одержат победу объединенную команду Кореи.

«Сложно сказать, в чем причина поражения от бразильцев. Мы хорошо готовились, но, думаю, что сказалась усталость после игры с Германией. У нас все- таки не такая большая скамейка, но по тактике, самоотдаче, подготовке мы сделали все, что могли.

Конечно, пока есть хоть какой-то шанс, нужно верить в него. Мы рассчитываем на это, готовимся к Франции, мы будем стараться в игре с ними независимо от игры бразильцев с корейцами, будем играть на победу и стараться показать все, на что мы способны», - цитирует Грамса ТАСС.

Матч Россия – Франция состоится сегодня, 17 января, в 22:30 мск. Бразилия и Корея сыграют в этот же день в 17:30 мск.

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