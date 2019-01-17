Российские гандболисты потеряли шансы на выход во второй раунд чемпионата мира

Гандбол 17 января 2019 19:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Мужская сборная России проведет свой последний матч на чемпионате мира-2019 против Франции 17 января в 22:30 мск.

Сборная России лишилась шансов на выход во второй групповой раунд чемпионата мира. Это стало известно после победы Бразилии над командой объединенной Кореи со счетом 35:26.

Для выхода во второй групповой раунд российским гандболистам, у которых в активе четыре балла, необходимо обыгрывать действующих чемпионов мира французов и рассчитывать на то, что бразильцы не одержат победу над объединенной командой Кореи.

Сборная России, имеющая четыре очка и одну игру в запасе, не сможет опередить бразильцев в споре за третье место в группе по дополнительным показателям.