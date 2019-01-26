Сборные Дании и Норвегии сыграют в финале чемпионата мира по гандболу - Советский спорт
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Гандбол26 января 2019 01:54Источник: «Советский спорт»

Сборные Дании и Норвегии сыграют в финале чемпионата мира по гандболу

В финале чемпионата мира по гандболу сыграют сборные Дании и Норвегии.

В первой полуфинальной игре датчане обыграли французов – 38:30, а во второй – норвежцы переиграли немцев – 31:25.

Финальный матч и игра за третье место состоятся 27 января и пройдут в датском Хернинге.

Напомним, сборная России на групповом этапе заняла четвертое место в группе A и не смогла выйти в основной раунд. В матче турнира за 13-16-е места российская команда нанесла поражение Македонии (30:28), уступила Катару и заняла в итоге 14-е место.

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