Сборные Дании и Норвегии сыграют в финале чемпионата мира по гандболу

Гандбол 26 января 2019 01:54 Источник: «Советский спорт»

В финале чемпионата мира по гандболу сыграют сборные Дании и Норвегии.

В первой полуфинальной игре датчане обыграли французов – 38:30, а во второй – норвежцы переиграли немцев – 31:25.

Финальный матч и игра за третье место состоятся 27 января и пройдут в датском Хернинге.

Напомним, сборная России на групповом этапе заняла четвертое место в группе A и не смогла выйти в основной раунд. В матче турнира за 13-16-е места российская команда нанесла поражение Македонии (30:28), уступила Катару и заняла в итоге 14-е место.