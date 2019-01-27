Франция победила Германию и стала бронзовым призером чемпионата мира по гандболу

Гандбол 27 января 2019 18:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

«Трехцветные» побеждали на двух предыдущих турнирах.

Сборная Франции по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, победив в Хернинге в матче за третье место Германию (26:25).

По семь голов в составе команд забили Уве Геншаймер (Германия) и Кентен Мае (Франция).

Напомним, французы побеждали на двух предыдущих турнирах в 2015 и 2017 годах. В пятницу в полуфинале они потерпели поражение от Дании (30:38). Для «трехцветных» эта бронза стала четвертой в истории.

В воскресенье также в Хернинге в финале сыграют Норвегия и Дания. Обе команды могут впервые стать чемпионами мира.

Добавим, что сборная России заняла на турнире 14-е место.

Хернинг (Дания)

Чемпионат мира

Мужчины

Плей-офф

Матч за третье место

Германия – Франция – 25:26 (13:9)