Франция победила Германию и стала бронзовым призером чемпионата мира по гандболу

«Трехцветные» побеждали на двух предыдущих турнирах.
Сборная Франции по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, победив в Хернинге в матче за третье место Германию (26:25).
По семь голов в составе команд забили Уве Геншаймер (Германия) и Кентен Мае (Франция).
Напомним, французы побеждали на двух предыдущих турнирах в 2015 и 2017 годах. В пятницу в полуфинале они потерпели поражение от Дании (30:38). Для «трехцветных» эта бронза стала четвертой в истории.
В воскресенье также в Хернинге в финале сыграют Норвегия и Дания. Обе команды могут впервые стать чемпионами мира.
Добавим, что сборная России заняла на турнире 14-е место.
Хернинг (Дания)
Чемпионат мира
Мужчины
Плей-офф
Матч за третье место
Германия – Франция – 25:26 (13:9)
#EdFM— Equipes France Hand (@FRAHandball) 27 января 2019 г.
😎🥉 Au bout de l’effort les Bleus décrochent le bronze mondial
🇫🇷 Les hommes de @dinart33 achèvent de la meilleure des manières cette aventure ✌️#Handball19 #BleuetFier pic.twitter.com/aQSFl1ypF3